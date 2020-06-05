НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти в шесть раз

Национальный банк Украины в течение недели 1-5 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 410,7 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла в 5,7 раза по сравнению с 72 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 140,6 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов.

В результате впервые с марта наблюдается положительное сальдо валютных операций НБУ на межбанке. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 347,5 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы.

Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

За май НБУ выкупил 660,6 млн долларов и не продавал валюту.

В течение месяца НБУ регулярно выкупал в резервы излишки валюты на межбанке, которые образовались из-за низкой деловой активности, сокращения импорта, также полного прекращения туризма.