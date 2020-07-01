НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до максимума с начала года

Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте. При этом сумма покупки была максимальной в этом году.

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Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты 3 884,9 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года положительное сальдо составило до 1 091,8 млн долларов.

Курс доллара

Изменения на валютном рынке в июне были минимальными. До середины месяца курс доллара снижался, опустившись до уровня 26,60 грн/доллар. Затем курс вырос до 26,85 гривен. Однако к концу месяца курс снова пошел вниз. В итоге по итогам месяца курс доллара снизился на 0,8%. Если на 31 мая он составлял 26,90 гривен за доллар, то на 30 июня - 26,69 гривен за доллар.

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Как сообщало РБК-Украина, НБУ течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.