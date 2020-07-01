НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року

Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні. При цьому сума покупки була максимальною в цьому році.

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Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти 3 884,9 млн. доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року позитивне сальдо склало до 1 091,8 млн доларів.

Курс долара

Зміни на валютному ринку в червні були мінімальними. До середини місяця курс долара знижувався, опустившись до рівня 26,60 грн/долар. Потім курс виріс до 26,85 гривень. Однак до кінця місяця курс знову пішов униз. У результаті за підсумками місяця курс долара знизився на 0,8%. Якщо на 31 травня становив 26,90 гривень за долар, то на 30 червня - 26,69 гривень за долар.

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Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж була у лютому, до спалаху епідемії коронавіруса.