НБУ увеличил покупку валюты на межбанке
Национальный банк Украины на текущей неделе продолжил покупать валюту на межбанковском рынке. На рынке наблюдается избыток валютных поступлений.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
"Избыток иностранной валюты на рынке позволил Национальному банку впервые за последние 2 месяца осуществить интервенции по покупке иностранной валюты на общую сумму 110 млн долларов, увеличив соответственно международные резервы НБУ, которые сейчас составляют 27,5 млрд долларов", - написал он.
Таким образом, с начала текущей недели НБУ купил еще 70 млн долларов, поскольку на минувшей неделе Нацбанк официально сообщал о покупке 40 млн долларов.
Как отметил Данилишин, на наличном валютном рынке продолжает доминировать предложение иностранной валюты. С начала июня банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме на сумму свыше 70 млн долларов, а с начала года - более 1,3 млрд долларов, сообщил он.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 мая - 4 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. Таким образом, НБУ возобновил интервенции на межбанке после двухмесячного перерыва с начала апреля.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар.