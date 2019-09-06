Международные резервы Украины превысили 22 млрд долларов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Резервы Украины в августе 2019 выросли на 175 млн долларов

Международные резервы Украины в августе 2019 года выросли на 1,01% (на 174,83 млн долларов) до 22 015,0 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Таким образом, с начала года резервы выросли на 1,06% (на 1 194,57 долларов).

Как отметили в НБУ, в августе чистая покупка Национальным банком валюты (299,4 млн долларов) на межбанковском рынке компенсировала потери на погашение и обслуживание государственного долга (257,5 млн долларов). Кроме того, переоценка финансовых инструментов дала 132,9 млн долларов.

"По состоянию на 1 сентября 2019 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк улучшил прогноз по объему международных резервов на конец 2019 года. Согласно новому прогнозу, резервы составят 21,7 млрд долларов. При этом в апреле НБУ прогнозировал 21,2 млрд долларов резервов.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий 6 июня сообщил, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз уровня международных резервов на конец 2019 года.