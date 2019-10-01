НБУ збільшив план купівлі валюти на міжбанку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк купуватиме до 30 млн доларів на день

Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, у IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів на день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

"Збереження сприятливої ситуації на валютному ринку упродовж більшої частини цього року дає змогу Національному банку і надалі поповнювати міжнародні резерви, не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними економічними чинниками", - йдеться в повідомленні,

Як зазначили в НБУ, чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку у січні-вересні 2019 року становила понад 3,9 млрд доларів. Водночас офіційний курс гривні за цей же період зміцнився на 12,5%.

Нагадаємо, що з квітня 2018 року Національний банк з метою підвищення прозорості монетарної політики в частині проведення інтервенцій на валютному ринку розпочав регулярне оголошення обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України.

Водночас, планові обсяги інтервенцій мають виключно індикативний характер. Залежно від ситуації на ринку інтервенції Національного банку з купівлі валюти можуть бути меншими або взагалі не відбуватися. Обсяги купівлі упродовж дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, передбачених Стратегією валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки, зокрема для згладжування значних коливань на валютному ринку.

Відзначимо, за даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4156,60 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,38 млн доларів.