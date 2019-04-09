НБУ утвердил перечень банков-участников валютных интервенций

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В список добавился один банк

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно лучшего курса во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

В апреле-июне в таких интервенциях смогут участвовать следующие финансовые учреждения:

АО "Альфа-Банк"

АО "Альянс Банк"

ПАО "Банк Инвестиций и Сбережений"

ПАО "Банк Восток"

ПАО "КБ "Глобус"

ПАО "ИНГ Банк Украина"

АКБ "Индустриалбанк"

ПАО "Креди Агриколь Банк"

АО "ОТП Банк"

АО "Ощадбанк"

Акционерный банк "Пивденный"

АО КБ "Приватбанк"

ПАО "ПУМБ"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "Сбербанк"

АО "Ситибанк"

АО "ТАСкомбанк"

АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "УкрСиббанк"

Если сравнить с первым кварталом этого года, в перечень банков добавился один новый банк - ПАО "Банк Восток". В то же время из него был исключен ПАО "Укрсоцбанк", который был присоединен к АО "Альфа-Банк".

Отметим, в I квартале 2019 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 792 млн долларов. Более половины валюты (417,5 млн долларов) регулятор купил с помощью интервенций по лучшему курсу. За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке почти 167 млн долларов, из них 108,5 млн долларов с помощью интервенций по лучшему курсу.

Напомним, интервенции в форме запроса относительно лучшего курса были введены согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы и проводятся с начала 2017 года.