НБУ увеличил план по покупке валюты на межбанке

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк поднял планку до 20 млн долларов в день

Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, во II-III кварталах 2019 года они составят до 20 млн долларов в день. Это на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал до этого.

Как отметили в НБУ, с начала года объемы торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации выросли почти на 40%.

"Это дает возможность Национальному банку также увеличивать объемы покупки валюты, существенно не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными экономическими факторами", - отмечается в сообщении.

В НБУ сообщили, что чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около 900 млн долларов. В то же время официальный курс гривны с начала года укрепился на 4%.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно лучшего курса во II квартале 2019 года. Согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений.

Отметим, в I квартале 2019 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 792 млн долларов. Более половины валюты (417,5 млн долларов) регулятор купил с помощью интервенций по лучшему курсу. За этот период НБУ продал на межбанковском валютном рынке почти 167 млн долларов, из них 108,5 млн долларов с помощью интервенций по лучшему курсу.