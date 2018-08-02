НБУ увеличил курс золота до 329,68 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,65%

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,65% до 329,68 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 329 679,44 грн за 10 тройских унций (+2 120,43 грн или +0,65%);

Серебро - 4 160,26 грн за 10 тройских унций (-1,39 грн);

Платина - 224 055,30 грн за 10 тройских унций (+2136,22 грн)

Палладий - 250 208,57 грн за 10 тройских унций (+885,44 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.