НБУ збільшив курс золота до 329,68 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,65%

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,65% до 329,68 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 329 679,44 грн за 10 тройських унцій (+2 120,43 грн або +0,65%);

Срібло - 4 160,26 грн за 10 тройських унцій (-1,39 грн);

Платина - 224 055,30 грн за 10 тройських унцій (+2136,22 грн)

Паладій - 250 208,57 грн за 10 тройських унцій (+885,44 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.