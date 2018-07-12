НБУ уменьшил курс золота до 327,84 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,2% до 327,84 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 327 840,69 грн за 10 тройских унций (-743,70 грн или -0,2%);

Серебро – 4 187,00 грн за 10 тройских унций (-60,20 грн);

Платина – 221 095,76 грн за 10 тройских унций (-1420,11 грн);

Палладий – 249 158,92 грн за 10 тройских унций (-3759,59 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.