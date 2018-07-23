НБУ увеличил курс золота до 323,9 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,51%

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,51% до 323,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 323 925,10 грн за 10 тройских унций (+1 649,7 грн или +0,51%);

Серебро - 4 035,68 грн за 10 тройских унций (-51,66 грн);

Платина - 211 039,91 грн за 10 тройских унций (-3 386,8 грн);

Палладий - 234 312,48 грн за 10 тройских унций (-6 586,66 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.