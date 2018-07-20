НБУ увеличил курс золота до 322,3 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,15%

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,3% до 322,28 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 322 275,40 грн за 10 тройских унций (+467,21 грн или +0,15%);

Серебро - 4 087,34 грн за 10 тройских унций (-60,7 грн);

Платина - 214 426,71 грн за 10 тройских унций (-2 575,83 грн);

Палладий - 240 899,14 грн за 10 тройских унций (+223,6 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.