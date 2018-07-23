НБУ збільшив курс золота до 323,9 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,51%

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,51% до 323,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 323 925,10 грн за 10 тройських унцій (+1 649,7 грн або +0,51%);

Срібло - 4 035,68 грн за 10 тройських унцій (-51,66 грн);

Платина - 211 039,91 грн за 10 тройських унцій (-3 386,8 грн);

Паладій - 234 312,48 грн за 10 тройських унцій (-6 586,66 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.