НБУ утримує курс злотого на рівні 11,74 гривень

Офіційний курс польського злотого на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7429 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 29 грудня).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,32 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси майже не змінилися, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,27-1,72 гривні.