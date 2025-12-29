НБУ утримує курс злотого на рівні 11,74 гривень

Національний банк України (НБУ) встановив курс польського злотого до гривні на 30 грудня 11,74 гривні, що відповідає рівню 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7429 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 29 грудня).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,32 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси майже не змінилися порівняно з попереднім робочим днем. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси майже не змінилися, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) вони збільшилися на 1,27-1,72 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 15 копійок. Офіційний курс на 30 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2179 гривень за 1 долар (+0,15 грн).
Офіційний курс євро зріс до 49,6525 гривень за 1 євро (+0,10 грн).
На міжбанку курс долара в результаті торгів 26 грудня зріс на 14-20 копійок - до 42,10-42,14 гривень (купівля-продаж), а курс євро збільшився на 20-28 копійок - до 49,62-49,65 гривень (купівля-продаж).
Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 29 грудня було підвищено порівняно з попереднім робочим днем на 4 копійки - до 11,74 гривні.