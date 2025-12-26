ua en ru
НБУ підвищив курс злотого на 4 копійки

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 16:45
НБУ підвищив курс злотого на 4 копійки Фото: Курс злотого зріс до 11,74 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 29 грудня порівняно з 26 грудня на 4 копійки - до 11,74 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7401 гривень за 1 злотий (+0,04 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,52 гривні або на 15%.

НБУ підвищив курс злотого на 4 копійкиbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,39 гривень і продають по 11,86 гривень. Ці курси зросли порівняно з 25 грудня на 11 копійок. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 7-10 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,36-1,79 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні на 13 копійок. Офіційний курс на 29 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0637 гривень за 1 долар (+0,13 грн).

Офіційний курс євро зріс до 49,5552 гривень за 1 євро (+0,13 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 25 грудня знизився на 12-17 копійок - до 41,90-42,00 гривень (купівля-продаж), а курс євро знизився на 17-23 копійок - до 49,34-49,45 гривень (купівля-продаж).

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 26 грудня було знижено порівняно з попереднім робочим днем на 9 копійок - до 11,70 гривні.

