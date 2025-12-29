НБУ удерживает курс злотого на уровне 11,74 гривен

Официальный курс польского злотого на 30 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7429 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 29 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,52 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,32 гривен и продают по 11,77 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы почти не изменились, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,27-1,72 гривни.