Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ удерживает курс злотого на уровне 11,74 гривен

Фото: Курс злотого составляет 11,74 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс польского злотого к гривне на 30 декабря 11,74 гривны, что отвечает уровню 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 30 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7429 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 29 декабря).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,52 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,32 гривен и продают по 11,77 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы почти не изменились, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) они увеличились на 1,27-1,72 гривни.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне на 15 копеек. Официальный курс на 30 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2179 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).

Официальный курс евро вырос до 49,6525 гривен за 1 евро (+0,10 грн).

На межбанке курс доллара в результате торгов 26 декабря вырос на 14-20 копеек – до 42,10-42,14 гривен (покупка-продажа), а курс евро увеличился на 20-28 копеек – до 49,62-49,65 гривен (покупка-продажа).

Напомним, что официальный курс злотого на 29 декабря был повышен по сравнению с предыдущим рабочим днем на 4 копейки - до 11,74 гривны.

Курсы валют