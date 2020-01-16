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НБУ уточнит порядок использования счетов физлиц-предпринимателей

Новости » Экономика     16.01.2020 - 12:47
НБУ уточнит порядок использования счетов физлиц-предпринимателей
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Из комментария НБУ исключат норму о перечислении денег между счетами после уплаты налогов

Национальный банк уточнит свой комментарий о порядке использования счетов физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий после презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, НБУ намерен исключить из своего комментария заявление о том, что ФЛП имеют право перечислить денежные средства со своих счетов на счета, открытые для собственных нужд, только после уплаты налогов.

"Я надеюсь, что сегодня выйдет дополнение или уточнение к постановлению НБУ, где мы приостановим действие или наш комментарий о том, что деньги со счетов физических лиц - предпринимателей могут быть перечислены на счета физлиц, не связанных с предпринимательской деятельностью", - сказал он.

Напомним, в начале января Национальный банк Украины (НБУ) дал разъяснение относительно изменений в порядке использования счетов физических лиц - предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

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