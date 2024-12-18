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У НБУ уточнили роль курсу долара в Україні

Фото: Курс долара в Україні відіграє роль якоря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роль обмінного курсу гривні до долара в Україні залишається значною. Водночас відбувається процес перехід ролі номінального якоря монетарної політики НБУ від курсу до інфляції.

Про це сказав директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню The Page.

"Ми вже бачимо, що попри коливання курсу після відмови від його фіксації та періоди збільшення цих коливань, інфляційні очікування залишалися досить стійкими. Тобто інфляція все більше набуває ролі номінального якоря", - сказав він.

За його словами, роль саме інфляції зростатиме. "Наступного року, коли Нацбанку вдасться зламати тенденцію й інфляція почне знижуватися, це посилить її роль як номінального якоря. Адже буде очевидно, що її прискорення є просто тимчасовим епізодом на шляху інфляції до цілі 5%", - сказав він.

Як зазначив Лепушинський, перехід ролі номінального якоря від обмінного курсу до інфляції - досить тривалий процес, оскільки це пов’язано зі зміною фокуса очікувань. Однак він забезпечується послідовністю монетарної політики й належною комунікацією.

Нагадаємо, Національний банк у 2024 році фактично повернувся до режиму інфляційного таргетування - тобто забезпечення певної цілі з інфляції (зараз ціль - 5%).

З початку року курс долара зріс на 10,1% до 41,84 гривень. Інфляція за січень-листопад 2024 року становила 10,4%.

З початком війни роль курсу долара суттєво збільшилася. Фактично курс повернув собі роль цінового якоря, яку він відігравав наприкінці 1990-х та початку 2000-х.

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