Долар б'є рекорди другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар другий день поспіль оновлює історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 18 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8271 гривень за 1 долар (+0,0868 грн).

Попередній максимум був 17 грудня - 41,7403 грн/долар.

Від початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,1%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9143 гривень за 1 євро (+0,1079 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,86-41,88 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара виріс без змін - 42,00 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії прогнозують, що девальвація буде помірною в першій половині 2025 року. НБУ зможе підняти курс долара тільки в другій половині року, коли інфляція піде на спад. За підсумками року очікується курс на рівні 46 грн/долар.