В НБУ уточнили роль курса доллара в Украине

"Мы уже видим, что несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря", - сказал он.

По его словам, роль именно инфляции будет расти. "В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усилит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%", - сказал он.

Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции - достаточно длительный процесс, поскольку это связано со сменой фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и надлежащей коммуникацией.