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НБУ установил официальный курс евро на 26 декабря

Новости » Финансы    22.12.2018 - 17:06
НБУ установил официальный курс евро на 26 декабря

Единая европейская валюта в цене не изменилась

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем не изменил курс на уровне 31,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 декабря установлен на таком уровне:

3131,3092 гривны за 100 евро

При этом курс евро на 22 декабря составляет 3131,3092 гривны за 100 евро.

НБУ установил официальный курс евро на 26 декабря

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 декабря 2018 года, наличный курс снизился на 15 копеек до 31,66 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,68 - 31,48 (30,93 - 31,63 - 21 декабря), продажи 31,40 - 32,00 (31,64 - 32,00 - 21 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,10 (31,33 - 21 декабря), продажи - 31,66 (31,81 - 21 декабря) грн за евро.

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