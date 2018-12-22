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НБУ встановив офіційний курс євро на 26 грудня

Новини » Фінанси    22.12.2018 - 17:06
НБУ встановив офіційний курс євро на 26 грудня

Єдина європейська валюта в ціні не змінилася

Національний банк України (НБУ) на 26 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем не змінив курс на рівні 31,31 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 грудня встановлено на такому рівні:

3131,3092 гривні за 100 євро

При цьому курс євро на 22 грудня становить 3131,3092 гривні за 100 євро.

НБУ встановив офіційний курс євро на 26 грудня

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня 2018 року, готівковий курс знизився на 15 копійок до 31,66 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,68 - 31,48 (30,93 - 31,63 - 21 грудня), продажу 31,40 - 32,00 (31,64 - 32,00 - 21 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,10 (31,33 - 21 грудня), продажу - 31,66 (31,81 - 21 грудня) грн за євро.

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