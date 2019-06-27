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НБУ спростить вимоги до реєстрації платіжних систем

Новини » Економіка    27.06.2019 - 15:10
НБУ спростить вимоги до реєстрації платіжних систем
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Регулятор внесе зміни до порядку реєстрації

Національний банк оприлюднив для громадського обговорення проект змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Таким чином планується удосконалити вимоги до реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, а також поширити відповідні вимоги на операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Зокрема йдеться про:

  • оновлення порядку подання документів до НБУ, що передбачає можливість їх подання у вигляді: електронних документів з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи; електронних копій оригіналів документів на паперових носіях; документів на паперових носіях;
  • спрощення вимог до правил платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти, які подаються до НБУ з метою реєстрації цих платіжних систем;
  • актуалізацію вимог до учасників платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти/нерезиденти в частині забезпечення ними інформаційної безпеки;
  • деталізацію вимог регулятора щодо реєстрації непрямого учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент;

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International, яка стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Національний банк України (НБУ) надав національному поштовому оператору ПАТ "Укрпошта" ліцензію на здійснення грошових переказів в гривні без відкриття банківського рахунку.

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