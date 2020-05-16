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НБУ упростил выдачу наличных владельцам платежных карт на кассах в магазинах

Новости » Экономика     16.05.2020 - 12:29
НБУ упростил выдачу наличных владельцам платежных карт на кассах в магазинах
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Наличные можно получить в магазинах, применяющих РРО

Владельцам платежных карт станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО). Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

В частности, НБУ предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

Регулятор принял такое решение в соответствии с нормами закона Украины "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Постановление НБУ от 7 мая вступает в силу 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличности в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины изменил свою нормативно-правовую базу и отсрочил применение программного регистратора расчетных операций (РРО) для валютно-обменных операций до 1 августа 2020 года.

Отметим, в сентябре 2019 года в Украине запустили технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныРРОплатежи
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