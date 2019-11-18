ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Владельцы платежных карт смогут получить наличные на кассах

Новости » Экономика     18.11.2019 - 11:31
Владельцы платежных карт смогут получить наличные на кассах
Фото: кассовый аппарат (РБК-Украина)

НБУ разработал порядок получения наличных

Национальный банк Украины предлагает предоставить возможность держателям платежных карточек получать наличные деньги в кассах предприятий торговли, общественного питания и услуг. Об этом говорится в проекте постановления, которое НБУ обнародовал для обсуждения.

Как отмечается в сообщении, получение наличных возможно в заведениях, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Также речь идет об оптимизации норм учета таких операций.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, этим постановлением НБУ урегулирует вопрос осуществления операций с наличными деньгами для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной лицензии НБУ на осуществление таких операций). Это отвечает нормам закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в августе внес изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине. Постановлением оптимизирован порядок осуществления кассовых операций банков и организации работы банков с наличностью национальной и иностранной валюты в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

Отметим, в сентябре в Украине запустили технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек.

НБУ сократил продажу валюты на межбанке почти в два раза В НБУ назвали сроки пребывания миссии МВФ в Киеве
Новости Украины платежиНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь