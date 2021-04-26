НБУ спростив розміщення єврооблігацій українськими підприємствами

Національний банк України змінив низку норм щодо проведення українськими компаніями платіжних операцій за власними борговими цінними паперами. Мова йде про цінні папери, розміщені за кордоном для залучення зовнішнього фінансування (єврооблігації).

"Українська економіка як ніколи потребує додаткових коштів для розвитку. Одним із джерел таких коштів є зовнішні запозичення. Ми спостерігаємо дедалі більший інтерес, зокрема з боку українських компаній, до можливості залучення фінансування із зовнішніх джерел, зокрема завдяки розміщенню єврооблігацій", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

З метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій були запроваджені такі зміни:

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,244 млрд доларів, з яких 12,990 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,254 млрд доларів - відсотки.

За даними НБУ, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).