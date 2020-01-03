НБУ спростив процедуру закриття банківських рахунків ФОПів

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк зможе закрити рахунок без коштів без будь-яких документів

Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, відтепер у разі припинення фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше:

якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта;

у разі наявності на такому рахунку коштів, банкам надано право закрити поточний рахунок, перерахувавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.

Крім того, банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, що не потребуватиме використання послуг нотаріуса. Так, уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб.

Крім того, НБУ постановою від 27.12.2019 № 162 врегулював низку питань, що стосуються:

визначення вимог до оформлення переліку осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб-резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи;

встановлення зобов’язань юридичним особам-нерезидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів в Україні повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів.

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.