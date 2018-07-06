НБУ уменьшил курс золота на 331,03 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,4% до 331,03 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –331 032,99 грн за 10 тройских унций (-1266,02 грн или -0,4%);

Серебро – 4 240,66 грн за 10 тройских унций (+29,09 грн);

Платина – 220 424,37 грн за 10 тройских унций (-1126,93 грн);

Палладий – 250 054,31 грн за 10 тройских унций (-216405 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.