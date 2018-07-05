НБУ увеличил курс золота на 332,30 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 1,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 1,4% до 332,30 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –332 299,01 грн за 10 тройских унций (+4649,69 грн или +1,4%);

Серебро – 4 211,57 грн за 10 тройских унций (+8,95 грн);

Платина – 221 550,30 грн за 10 тройских унций (+899,52 грн);

Палладий – 252 218,36 грн за 10 тройских унций (+4742,33 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.