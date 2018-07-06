НБУ знизив курс золота на 331,03 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,4%

Національний банк України (НБУ) на 6 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс золота на 0,4% до 331,03 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -331 032,99 грн за 10 тройських унцій (-1266,02 грн або -0,4%);

Срібло – 4 240,66 грн за 10 тройських унцій (+29,09 грн);

Платина – 220 424,37 грн за 10 тройських унцій (-1126,93 грн);

Паладій – 250 054,31 грн за 10 тройських унцій (-216405 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.