НБУ уменьшил курс золота до 325,4 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,3% до 325,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 325 423,16 грн за 10 тройских унций (-1076,66 грн или -0,3%);

Серебро - 4 155,34 грн за 10 тройских унций (-18,85 грн);

Платина - 219 834,43 грн за 10 тройских унций (+43,41 грн);

Палладий - 246 067,65 грн за 10 тройских унций (-475,97 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.