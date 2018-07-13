НБУ уменьшил курс золота до 326,5 тыс. гривен за 10 унций

Новости Финансы 13.07.2018 - 09:00
Фото: золото (пресс-офис НБУ)
Фото: золото (пресс-офис НБУ)

Золото подешевело на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,4% до 326,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 499,82 грн за 10 тройских унций (-1340,87 грн или -0,4%);

Серебро - 4174,19 грн за 10 тройских унций (-12,81 грн);

Платина - 219 791,02 грн за 10 тройских унций (-1 304,74 грн);

Палладий - 246 543,62 грн за 10 тройских унций (-2 615,3 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги:  Национальный банк Украины,  Курс золота  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС