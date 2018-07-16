НБУ знизив курс золота до 325,4 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс золота на 0,3% до 325,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 325 423,16 грн за 10 тройських унцій (-1076,66 грн або -0,3%);

Срібло - 4 155,34 грн за 10 тройських унцій (-18,85 грн);

Платина - 219 834,43 грн за 10 тройських унцій (+43,41 грн);

Паладій - 246 067,65 грн за 10 тройських унцій (-475,97 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.