НБУ улучшил прогноз по инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%. В апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6,0%, в январе - 4,8%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, инфляция буде умеренно расти и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

Во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения.

"Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также хуже урожай фруктов.

Согласно прогнозу, в течение 2021-2022 года инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона.

Отметим, в Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции из-за эмиссии гривны.

Согласно прогнозу, на динамику инфляции в Украине до конца 2020 года будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии. Дополнительный выпуск денег произойдет в рамках поддержки бизнеса и антикризисных мер.

Напомним, согласно правительственному прогнозу, инфляция (декабрь к декабрю) в Украине в 2020 году вырастет до 11,6%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне инфляция в годовом измерении (к июню 2019 года) ускорилась до 2,4%.

Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина, надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной.