НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%. У квітні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 6,0%, у січні - 4,8%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як наголошується в повідомленні, інфляція буде помірно зростати і в цьому році повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 п. п.

У другому півріччі 2020 інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року) під впливом ряду факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження.

"По-перше, це буде визначатися м'якою монетарною та фіскальною політикою, які послаблять негативні ефекти COVID-19 і підтримають споживчий попит і ділову активність. По-друге, позначиться на цінах подорожчання енергоносіїв, а також гірший урожай фруктів.

Згідно з прогнозом, протягом 2021-2022 року інфляція продовжить перебувати в межах цільового діапазону.

Відзначимо, в Мінекономіки прогнозують прискорення інфляції через емісію гривні.

Згідно з прогнозом, на динаміку інфляції в Україні до кінця 2020 року буде впливати посилення ролі кредитного каналу емісії. Додатковий випуск грошей відбудеться в рамках підтримки бізнесу та антикризових заходів.

Нагадаємо, згідно з урядовим прогнозом, інфляція (грудень до грудня) в Україні до 2020 року зросте до 11,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні інфляція в річному вимірі (до червня 2019 року) зросла до 2,4%.

Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні.

Як заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю РБК-Україна, треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою.