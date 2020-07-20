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В Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции из-за эмиссии гривны

Киев, Понедельник 20 июля 2020 12:53
В Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции из-за эмиссии гривны
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Инфляция будет меньше правительственного прогноза, однако темпы роста цен ускорятся

На динамику инфляции в Украине до конца 2020 года будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии. Дополнительный выпуск денег произойдет в рамках поддержки бизнеса и антикризисных мер.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, также рост цен ожидается в связи с повышением составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки.

В то же время в Минэкономики прогнозируют смягчение карантинных ограничений и их постепенное снятие. Благодаря этому ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что, в случае сохранения сравнительно низкого уровня инфляционных ожиданий, даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции. В итоге темпы "будут меньше, чем прогнозировалось".

Напомним, согласно правительственному прогнозу, инфляция (декабрь к декабрю) в Украине в 2020 году вырастет до 11,6%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне инфляция в годовом измерении (к июню 2019 года) ускорилась до 2,4%.

Напомним, партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны.

Как заявил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина, надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной.

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