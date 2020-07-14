В "Слуге народа" готовы к росту и цен и девальвации после эмиссии гривны

Фото: Дмитрий Наталуха (Виталий Носач, РБК-Украина)

В партии готовы к последствиям перед местными выборами

Партия "Слуга народа" и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина.

"Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - сказал он.

По его словам, рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда пойдут деньги. Он не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.

"Так случилось, такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест", - заявил Наталуха.

Глава парламентского комитета считает "самым худшим" - потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.

"И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - сообщил депутат.

Отвечая на вопрос о рисках для партии "Слуга народа" девальвации гривны и роста цен перед местными выборами осенью 2020 года, Наталуха заявил:

"Наверное, придется искать определенный баланс между популярным и непопулярным. Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже", - добавил он.

Отметим, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.

И.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что после отставки Якова Смолия с должности глава НБУ остаются прежние "красные линии".

В частности, руководство НБУ может уйти, если власти запустят "печатный станок" или вернут банки предыдущим владельцам.