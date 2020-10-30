НБУ улучшил прогноз по безработице в Украине

Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

По прогнозу НБУ, в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%.

Как отмечается в обзоре, в II квартале на фоне карантинных ограничений и падения экономики стремительно вырос уровень безработицы. Впрочем, он оказался меньше, чем прогнозировалось - значительная часть уволенных не стала искать новую работу по ряду причин (транспортные и инфраструктурные ограничения, необходимость ухода за детьми и т.п). Соответственно, такие лица отнесены к экономически неактивному населению. Именно этот фактор объясняет, почему уровень безработицы во II квартале был ниже ожиданий.

По данным НБУ, введение карантинных ограничений в марте, которые существенно осложнили работу большинства видов деятельности, а отдельные из них - практически остановили, привели к ожидаемому существенному падению занятости. Во II квартале 2020 года сезонно-скорректированный уровень занятости был самым низким за всю историю наблюдений (с 2000 года), в частности женщин - впервые меньше половины.

Как отмечается в обзоре, по сравнению с предыдущими кризисами (2008-2009 и 2014-2015 годов), когда уровень безработицы возрастал постепенно и достигал самых высоких значений в III-IV квартале после начала кризиса, во время коронокризиса рост уровня безработицы был стремительным.

"Имеющиеся высокочастотные индикаторы свидетельствуют о сравнительно быстром восстановление рынка труда, что дает основания ожидать роста уровня занятости уже в III квартале", - говорится в документе.

Напомним, по данным Госстата, во II квартале 2020 года количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составило 1,7 млн человек. При этом уровень безработицы среди лиц в возрасте 15-70 лет составил 9,9% (в первом квартале - 8,6%).

Отметим, в июле Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 10%.