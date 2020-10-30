НБУ покращив прогноз щодо безробіття в Україні

Національний банк покращив прогноз щодо безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%. У липні НБУ прогнозував безробіття на рівні 10%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

За прогнозом НБУ, у 2021 році безробіття становитиме 8,6%, у 2022 році - 8,4%.

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі на тлі карантинних обмежень та падіння економіки стрімко зріс рівень безробіття. Утім, він виявився меншим, ніж прогнозувалося - значна частина звільнених не стала шукати нову роботу через низку причин (транспортні та інфраструктурні обмеження, необхідність догляду за дітьми тощо). Відповідно, такі особи віднесені до економічно неактивного населення. Саме цей чинник пояснює, чому рівень безробіття в ІІ кварталі був нижчим за очікування.

За даними НБУ, уведення карантинних обмежень у березні, які істотно ускладнили роботу більшості видів діяльності, а окремі з них - практично зупинили, призвели до очікуваного істотного падіння зайнятості. У ІІ кварталі 2020 року сезонно-скоригований рівень зайнятості був найнижчим за всю історію спостережень (з 2000 року), зокрема жінок – вперше менше половини.

Як зазначається в огляді, порівняно з попередніми кризами (2008-2009 та 2014-2015 років), коли рівень безробіття зростав поступово та досягав найвищих значень у ІІІ-IV кварталі після початку кризи, під час коронокризи зростання рівня безробіття дуже стрімке.

"Наявні високочастотні індикатори свідчили про порівняно швидке відновлення ринку праці, що дає підстави очікувати зростання рівня зайнятості вже в ІІІ кварталі", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Держстату, в II кварталі 2020 року кількість безробітного населення у віці 15-70 років склала 1,7 млн осіб. При цьому рівень безробіття серед осіб у віці 15-70 років становив 9,9% (у першому кварталі - 8,6%).

Зазначимо, у липні Національний банк погіршив прогноз безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 10%.