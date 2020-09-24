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Безработица в Украине во время карантина выросла до 10%

Киев, Четверг 24 сентября 2020 16:30
Безработица в Украине во время карантина выросла до 10%
Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество работающих за второй квартала сократилось почти на 1 млн человек

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,8% (в первом квартале - 8,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9% (в первом квартале - 8,6%).

Безработица в Украине во время карантина выросла до 10%

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в составляло 1,5 млн человек. Количество работающих - 16,6 млн человек

Отметим, что Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 10%.

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Новости Украины Экономика безработицаработаГосударственная служба статистики
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