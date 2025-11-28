НБУ трохи знизив курс злотого на 1 грудня

Національний банк України знизив офіційний курс польського злотого. Порівняно з рівнем, що діє 28 листопада, валюта подешевшала на 1 копійку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 1 грудня 2025 року встановлено на рівні 11,5342 гривні за один злотий.
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку польська валюта також ослабла. Станом на 28 листопада середня ціна продажу злотого знизилася до 11,63 гривні – на 10 копійок менше, ніж добою раніше. У купівлі злотий теж подешевшав: його приймають по 11,20 гривні, що на 8 копійок нижче рівня 27 листопада.
З листопада злотий загалом демонстрував зростання, додавши 11 копійок: 1 листопада він коштував 11,42 гривні. У річному розрізі зміцнення виглядає ще значнішим – порівняно з 1 січня 2025 року польська валюта подорожчала на 1,28 гривні. На початку року її курс становив 10,21 гривні.
НБУ встановлює курс гривні до злотого щодня, орієнтуючись на зміни пари злотий-долар на польському валютному ринку. Офіційний курс долара на 1 грудня зріс на 7 копійок і становить 42,2660 гривні. 28 листопада регулятор оцінює американську валюту в 42,1928 гривні.
Офіційний курс євро на 1 грудня – 48,8933 гривні. Європейська валюта трохи зміцнилася: порівняно з 28 листопада її вартість зросла на 2 копійки.