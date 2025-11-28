НБУ немного понизил курс злотого на 1 декабря

Национальный банк Украины снизил официальный курс польского злотого. По сравнению с уровнем, действующим 28 ноября, валюта подешевела на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 1 декабря 2025 года установлен на уровне 11,5342 гривны за один злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке польская валюта также ослабла. По состоянию на 28 ноября средняя цена продажи злотого снизилась до 11,63 гривны – на 10 копеек меньше, чем сутками ранее. В покупке злотый тоже подешевел: его принимают по 11,20 гривны, что на 8 копеек ниже уровня 27 ноября.
С ноября злотый в целом демонстрировал рост, прибавив 11 копеек: 1 ноября он стоил 11,42 гривны. В годовом разрезе укрепление выглядит еще значительнее – по сравнению с 1 января 2025 года польская валюта подорожала на 1,28 гривны. В начале года ее курс составлял 10,21 гривны.
НБУ устанавливает курс гривны к злотому ежедневно, ориентируясь на изменения пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Официальный курс доллара на 1 декабря вырос на 7 копеек составляет 42,2660 гривны. 28 ноября регулятор оценивает американскую валюту в 42,1928 гривны.
Официальный курс евро на 1 декабря – 48,8933 гривны. Европейская валюта немного укрепилась: по сравнению с 28 ноября ее стоимость выросла на 2 копейки.