НБУ немного понизил курс злотого на 1 декабря

Официальный курс на 1 декабря 2025 года установлен на уровне 11,5342 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке польская валюта также ослабла. По состоянию на 28 ноября средняя цена продажи злотого снизилась до 11,63 гривны – на 10 копеек меньше, чем сутками ранее. В покупке злотый тоже подешевел: его принимают по 11,20 гривны, что на 8 копеек ниже уровня 27 ноября.

С ноября злотый в целом демонстрировал рост, прибавив 11 копеек: 1 ноября он стоил 11,42 гривны. В годовом разрезе укрепление выглядит еще значительнее – по сравнению с 1 января 2025 года польская валюта подорожала на 1,28 гривны. В начале года ее курс составлял 10,21 гривны.