НБУ підвищив курс долара на 1 грудня

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара на 1 грудня. Американська валюта подорожчала на 7 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 1 грудня 2025 року становить 42,2660 гривні. На 28 листопада НБУ встановив вартість американської валюти на рівні 42,1928 гривні.

З початку року долар подорожчав на 24 копійки: 1 січня його курс був 42,02 гривні. За місяць зростання курсу валюти США становило 29 копійок. 1 листопада Національний банк оцінював долар у 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 1 грудня 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 1 грудня встановлено на рівні 48,8933 гривні. Європейська валюта також зміцнилася. Порівняно з 28 листопада її вартість зросла на 2 копійки.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку 27 листопада торги завершилися в діапазоні 42,24–42,27 гривні за долар. Це на 2 копійки нижче рівня закриття 26 листопада.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку долар практично не змінився в ціні. Американська валюта продається на рівні 27 листопада, а середній курс становить 42,50 гривні. Євро водночас трохи ослабло. Вартість європейської валюти зменшилася на 2 копійки, і в обмінниках її в середньому продають по 49,30 гривні.