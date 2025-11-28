НБУ підвищив курс долара на 1 грудня
Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс долара на 1 грудня. Американська валюта подорожчала на 7 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 1 грудня 2025 року становить 42,2660 гривні. На 28 листопада НБУ встановив вартість американської валюти на рівні 42,1928 гривні.
З початку року долар подорожчав на 24 копійки: 1 січня його курс був 42,02 гривні. За місяць зростання курсу валюти США становило 29 копійок. 1 листопада Національний банк оцінював долар у 41,97 гривні.
Курс долара і євро на 1 грудня 2025 року (фото bank.gov.ua)
Офіційний курс євро на 1 грудня встановлено на рівні 48,8933 гривні. Європейська валюта також зміцнилася. Порівняно з 28 листопада її вартість зросла на 2 копійки.
Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)
На міжбанківському ринку 27 листопада торги завершилися в діапазоні 42,24–42,27 гривні за долар. Це на 2 копійки нижче рівня закриття 26 листопада.
Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)
На готівковому ринку долар практично не змінився в ціні. Американська валюта продається на рівні 27 листопада, а середній курс становить 42,50 гривні. Євро водночас трохи ослабло. Вартість європейської валюти зменшилася на 2 копійки, і в обмінниках її в середньому продають по 49,30 гривні.
Прогноз курсу долара
Грудень традиційно є динамічним місяцем для валютного ринку через сезонність і кінець бюджетного року. Наприкінці року в обігу з'являється більше "вільної" гривні - це премії, бонуси, дивіденди та річні виплати, які частина населення конвертує у валюту, пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Знецінення гривні в грудні, якщо і відбуватиметься, то залишатиметься контрольованим, вважає банкір. "У нинішніх умовах курсові орієнтири можуть перебувати в діапазоні 43-43,5 гривні за долар і 49,5-51 гривня за євро", - додав він.