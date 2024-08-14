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НБУ трохи знизив курс долара, євро оновив максимум

Україна, Середа 14 серпня 2024 15:44
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НБУ трохи знизив курс долара, євро оновив максимум Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3262 грн за 1 долар (+0,0634 грн).

НБУ трохи знизив курс долара, євро оновив максимум

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5497 гривень за 1 євро (+0,3540 грн). Це історичний максимум. Попередній був зафіксований 18 липня – 45,3457.

НБУ трохи знизив курс долара, євро оновив максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 41,28-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ трохи знизив курс долара, євро оновив максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,55 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидві сторони, адже це повертає почуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.

"Курс має повертати собі функцію поглинача внутрішніх та зовнішніх шоків. Але в той момент, коли курс перетворюється на генератор шоку, Нацбанк, звичайно, вживає відповідних заходів. Тим більше, що золотовалютні резерви на це є", - сказав він.

За його словами, НБУ "зрізає" піки небезпечної волатильності та підтримує конструктивну невизначеність.

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