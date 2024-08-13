Голова НБУ назвав причини коливань курсу долара

Національний банк України зацікавлений в тому, щоб курс долара повертав собі стабілізуючу функцію для економіки. Коливання будуть відбуватися в обидва боки.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню " Економічна правда ".

"Ми не толеруємо девальвацію. Ми толеруємо гнучкість - помірні коливання курсу, під впливом попиту і пропозиції, у який бік вони не відбувалися б, якщо вони не загрожують ціновій стабільності", - сказав він.

За його словами, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидва боки, адже це повертає відчуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.

"Курс повинен повертати собі функцію поглинача внутрішніх і зовнішніх шоків. Але в той момент, коли курс перетворюється на генератор шоку, Нацбанк, звісно, вживає відповідних заходів. Тим більше, що золотовалютні резерви на це є. Ми "зрізаємо" піки небезпечної волатильності та підтримуємо конструктивну невизначеність", - додав Пишний.

Відповідаючи на питання, чи зважає НБУ на потреби Міністерства фінансів у своїй валютній політиці, Пишний відповів: "Ні. У них свій мандат, а у нас - свій".

"Але ми не функціонуємо у вакуумі, беремо до уваги і зовнішні, і внутрішні фактори, окреслюємо та аналізуємо ризики. І враховуємо їх при визначенні оптимальної моделі монетарної і курсової політики, що найкращим чином забезпечують реалізацію мандату НБУ", - додав голова НБУ.

Курс долара на ринку та в бюджеті

Нагадаємо, за перші сім місяців 2024 року офіційний курс долара зріс на 8% до 41 гривні. НБУ фактично контролює курс за допомогою інтервенцій на міжбанку. У липні курс стрибнув до 41,50 грн/долар, після чого НБУ заявив, що це вже загрожує ціновій стабільності, та почав знижувати курс.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що міністерство не втручається в курсову політику НБУ.

Міністр нагадав, що середньорічний курс в бюджеті закладено на рівні 40,7 грн/долар, на грудень - 42 грн/долар. "Чи це є таргет, чи це є індикатив? Ні, не є. НБУ виходить з власних міркувань, коли та як проводити курсову політику. Якщо буде 42, 45 чи 40, ми сприймемо цю ситуацію", - сказав він.

У Нацбанку також неодноразово заявляли, що бюджетне значення курсу не є для центробанку ані прогнозом, ані метою.