НБУ немного снизил курс доллара, евро обновил максимум
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3262 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 45,5497 гривен за 1 евро (+0,3540 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был зафиксирован 18 июля - 45,3457.
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,28-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,55 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.
"Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть", - сказал он
По его словам, НБУ "срезает" пики опасной волатильности и поддерживает конструктивную неопределенность.