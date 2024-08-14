НБУ немного снизил курс доллара, евро обновил максимум

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3262 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,5497 гривен за 1 евро (+0,3540 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был зафиксирован 18 июля - 45,3457.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,28-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

"Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть", - сказал он

По его словам, НБУ "срезает" пики опасной волатильности и поддерживает конструктивную неопределенность.