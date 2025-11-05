ua en ru
НБУ трохи знизив курс долара

Україна, Середа 05 листопада 2025 16:26
НБУ трохи знизив курс долара Курс долара знизився на 1 копійку (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні – на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 6 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0671 гривні за 1 долар (-0,01 грн). НБУ знизив курс долара після того, як підвищував вартість американської валюти три дні поспіль.

З початку року курс року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 92 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,14 гривні.

Курс долара і євро на 6 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 6 листопада становить 48,3351 гривні. Вартість єдиної європейської валюти практично не змінилася відносно 5 листопада.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 4 листопада курс підвищився на 4 і копійки до 42,05-42,08 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 3 листопада.

НБУ трохи знизив курс долара

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 4 листопада підвищився на 2 копійки до 42,26 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 5 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,74 гривні.

Прогноз курсу долара

Курс долара буде поступово підвищуватися. Однак, за прогнозами, до кінця року він навряд чи перевищить рівень у 45 гривень. Опитування фінансових аналітиків, яке проводив НБУ в жовтні 2025 року, показало поліпшення прогнозу щодо курсу долара. Експерти припускають, що найближчими 12 місяців він дійде до 44,05 грн за долар.

