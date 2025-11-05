НБУ немного понизил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 6 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0671 гривны за 1 доллар (-0,01 грн). НБУ понизил курс доллара после того, как повышал стоимость американской валюты три дня подряд.
С начала года курс года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос на 92 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.
Курс доллара и евро на 6 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 6 ноября составляет 48,3351 гривны. Стоимость единой европейской валюты практически не изменилась относительно 5 ноября.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 4 ноября курс повысился на 4 и копейки до 42,05–42,08 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 ноября.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 4 ноября повысился на 2 копейки до 42,26 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 5 копеек. На наличном рынке его курс составляет 48,74 гривны.
Прогноз курса доллара
Курс доллара будет постепенно повышаться. Однако, по прогнозам, до конца года он вряд ли превысит уровень в 45 гривен. Опрос финансовых аналитиков, который проводил НБУ в октябре 2025 года, показал улучшение прогноза по курсу доллара. Эксперты предполагают в ближайшее 12 месяцев он дойдет до 44,05 грн за доллар.