НБУ трохи знизив курс долара

Прогноз курсу долара

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман прогнозує, що гривня може девальвувати щодо долара до кінця 2025 року до 42,5-43 гривень. "Але не більше", - вважає експерт, оскільки НБУ таргетує інфляцію через курс. Водночас Гетьман вважає, що перебої з наданням фінансової допомоги та погіршення ситуації на фронті може підвищити ризики девальвації в більшому масштабі.