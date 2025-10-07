UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ трохи знизив курс долара

Фото: Курс долара знизився на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3158 гривень за 1 долар (-0,03 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,1742 гривень за 1 євро (-0,10 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,3-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 7 жовтня.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 7 жовтня знизився на 2 копійки до 41,50 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 7 копійок - до 48,71 гривень.

Прогноз курсу долара

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман прогнозує, що гривня може девальвувати щодо долара до кінця 2025 року до 42,5-43 гривень. "Але не більше", - вважає експерт, оскільки НБУ таргетує інфляцію через курс. Водночас Гетьман вважає, що перебої з наданням фінансової допомоги та погіршення ситуації на фронті може підвищити ризики девальвації в більшому масштабі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара