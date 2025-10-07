НБУ трохи знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 2 копійки.
Офіційний курс долара на 8 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3158 гривень за 1 долар (-0,03 грн).
Офіційний курс євро становить 48,1742 гривень за 1 євро (-0,10 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 41,3-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 7 жовтня.
На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 7 жовтня знизився на 2 копійки до 41,50 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 7 копійок - до 48,71 гривень.
Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман прогнозує, що гривня може девальвувати щодо долара до кінця 2025 року до 42,5-43 гривень. "Але не більше", - вважає експерт, оскільки НБУ таргетує інфляцію через курс. Водночас Гетьман вважає, що перебої з наданням фінансової допомоги та погіршення ситуації на фронті може підвищити ризики девальвації в більшому масштабі.